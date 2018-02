Annette løb maraton 366 gange på et år: Nu skal hun løbe 200 kilometer

Annette Fredskov løber på livet løs. Mellem 2012 og 2013 løb hun et maraton hver dag i et år. Den sidste dag løb hun maraton to gange. Et maraton er en strækning på 42,2 kilometer. Foto: Finn Frandsen

45-årige Annette Fredskov løb maraton hver dag i et år. Den sidste dag løb hun den mere end 42 kilometer lange strækning to gange. Målet for det indeværende år er at 200 kilometer løb i streg

Husker I kvinden, der løb et maraton om dagen i et år, og sluttede af med i april 2013 at løbe hele to maratoner, da året var gået?

Annette Fredskov er nu oppe på maratonløb nummer 657. Hun skriver det stadig ned, men husker ikke tallet på stående fod, da Ekstra Bladet fanger hende på en telefon.

Målet er 200 kilometer

Adspurgt om mål for 2018 svarer den løbeglade kvinde, at hun ikke har et vildt projekt foran sig. Udmeldingen er dog beskeden, eftersom Annette Fredskov uddyber, at hun skal løbe to 24-timers løb – et i Sæby og et i Oslo.

Her vil hun op på et usædvanligt højt antal kilometer.

- Jeg er blevet lidt hooked på det der med at løbe længere end maraton. For et år siden løb jeg 172 kilometer på et løbebånd på 24 timer.

- Jeg synes 200 kilometer er sådan et dejligt rundt tal, så det er mit mål at runde. Det er jo en del mere end de 172, men jeg er ikke bange for at sætte høje mål. Og hvis jeg kun runder de 190, så er det stadig en succes, siger Annette Fredskov til Ekstra Bladet.

Annette Fredskov skal løbe Royal Run med Kronprins Frederik i maj måned. Løbet er kun en ti kilometer lang strækning, så hun har valgt at løbe fra sit hjem i Næstved ind til København før løbet starter. En strækning på omkring 88 kilometer oveni. Foto: Finn Frandsen

Den daglige løbetur betyder mest

For Annette Fredskov er de lange løbeture ikke de vigtigste. Faktisk er det hendes daglige løbeture, der betyder mest for hende.

Annette Fredskov løber 84 kilometer om ugen, hvilket vil sige, at hun løber 12 kilometer hver eneste morgen 365 dage om året.

- Selvfølgelig betyder den fysiske træning meget, men det er mest mentalt at jeg bruger mit løb. Tingene ryger på plads inde i hovedet på mig i de rigtige kasser, og jeg får fornyet overskud. Det er simpelthen bare det perfekte fundament for mig at starte dagen med en løbetur.

- Det er simpelthen bare blevet en fast rutine. Jeg spørger ikke mig selv, hvad jeg har lyst til, jeg gør det bare, fordi det virker. Jeg gør det, uanset om jeg er på ferie, eller det er weekend, forklarer Annette Fredskov.

Annette Fredskovs kæreste er slet ikke bidt af løb på samme måde som hun selv er. Han støtter hende til gengæld ved at følge hende i bil på de lange ruter, og forsyner hende med mad undervejs. Det består primært af hurtig energi i form af frugt og nutella-boller. Foto: Finn Frandsen

Giver overskud og glæde

- Hvad er det, det giver dig at løbe?

- Det giver mig overskud og glæde. Samarbejdet med min krop giver mig noget. Jeg føler mig stærk, og det forplanter sig til resten af livet. Har jeg det godt fysisk, har min psyke det også godt. Jeg er den bedste udgave af mig selv, når jeg har været ude at løbe en tur, forklarer hun.

Med til den imponerende historie, om de mange hundrede kilometer hun har lagt bag sig hører sig også, at Annette Fredskov fik konstateret sklerose før hendes løb tog fart.

- Min sklerose sparkede mig i røven i forhold til at tage ansvar for mit eget liv, og så blev løb og det at være mentalt stærk en stor del af det.

Annette Fredskov blev både kendt nationalt og internationalt da hun løb maraton hver dag i et år, og sluttede af med to på en dag. Foto: Finn Frandsen

- Jeg mærker overhovedet intet til min sklerose mere, og det har jeg ikke gjort i mange år nu. Her for et års tid siden fik jeg lavede en MR-scanning, som viser at der overhovedet ingen aktivitet er i sklerosen.

Det er ikke fordi Annette Fredskov påstår at løb kan kurere alt, og hun ved selvsagt ikke, hvordan hun ville have haft det fysisk med sin sklerose-diagnose, hvis ikke løbet var blevet så stor en del af hendes liv. Hun ved bare, at det fungerer for hende.

- Jeg bare at løbet og det mentale fokus på at jeg selv kunne gøre noget, var vendepunktet i sin tid, for at min sygdom begyndte at forandre sig. At jeg tog ansvar i stedet for at identificere mig med sygdommen. Men jeg siger ikke, at man bare kan løbe sig rask. Jeg tror bare altid der er noget vi kan gøre, i stedet for at læne os tilbage og være ofre, siger Annette Fredskov.