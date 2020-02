Bent Falbert har gået stille med dørene, men nu indvier han alle i sine sygdomme. Han har nemlig et budskab, han gerne vil have ud: tag nu de test. Foto: Linda Johansen

Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Bent Falbert skriver her for første gang om at få konstateret tarmkræft og leve med en kronisk sygdom