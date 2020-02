- Jeg har Parkinson og kræft, men jeg har tænkt mig at tage de næste ti år med, siger den snart 73-årige tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet. Foto: Linda Johansen.

- Jeg har ingen forventning om at blive modtaget med en fest på den anden side af døden, så jeg forsøger at få mest ud af livet, mens jeg er her