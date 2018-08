Britt Bendix har altid været en stor pige, men først, da vægten var få gram fra de 100 kilo, bestemte hun sig for at gøre noget ved det. Privatfoto

Britt Bendix havde altid været en stor pige, men hun havde alligevel aldrig rigtig spekuleret over det. Men en aften ændrede det hele sig - for til et foredrag med en kostvejleder stillede hun sig på vægten, og den var kun én decimal fra at ramme 100 kilo