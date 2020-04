Det gør to ugers inaktivitet ved din krop

Ekspert frygter, at danskernes øgede inaktivitet kan blive en bombe under sundhedsvæsenet. Arkivfoto: Monkey Business Images

Det går hurtigt den forkerte vej med både krop og sind, når vi pludselig ikke er så aktive, som vi plejer. Her er eksperternes bedste råd til at være aktiv under coronakrisen