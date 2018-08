Efter et helt livs kamp mod overvægt: Nu er Charlotte verdensmester i styrkeløft

I dag bruger Charlotte Esbjørn mange timer i træningscentret. Og hun tilrettelægger sin kost meget nøje. Foto: Jonas Olufson

Charlotte Esbjørn har altid haft svært ved at håndtere sine følelser. I stedet for at tale blev følelserne spist væk, og vægten blev højere og højere. Nu løfter hun vægte, der vejer mere end hende selv