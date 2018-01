26-årige Ebru Bendix før efter efter, at hun smed 81 kilo på lowcarb-kur. Klik på linket til hendes beretning længere ned i artiklen. Privatfoto

Et nyt år er for mange mennesker en anledning til at tabe sig. Specielt ovenpå julen. To eksperter minder dog om, at det er umuligt at holde vægten livslangt på en slankediæt