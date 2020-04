Som ryger er der større risiko for at blive smittet med coronavirus. Foto: Shutterstock

Ryger kommer sig langsommere og risikerer at blive alvorligt syge af coronavirus. Men for storrygere med angst for corona er der håb. - Blodcirkulationen og hjertet bliver bedre allerede en eller to dage efter rygestoppet, lyder det fra en svensk ekspert