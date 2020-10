Har du glemt, hvad du skulle købe i supermarkedet? Og kæmper du med at huske navnene på folk, du møder? Her er trickene, der kan hjælpe på hukommelsen

Hvem har ikke oplevet at gå ud i køkkenet for at ordne noget, og når man kommer derud, kan man pludselig ikke huske, hvad man skulle? Forfærdelig irriterende – og samtidig melder en lille bekymring sig: Begynder hukommelsen at svigte?