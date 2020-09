Emilie lider af kraftige smerter: Fedmesygdommen som rammer kvinder

20-årige Emilie havde så stærke smerter, at hun ikke kunne bevæge sig. Lægerne mente, hun bare var overvægtig. Efter en operation i Sverige har hun fået et helt nyt liv, fortæller hun

- Det er underligt, at jeg har været nødt til at kæmpe så hårdt for, at nogen troede på mig, siger 20-årige Emilie Felin.

For norske Emilie begyndte forandringerne i 12-års alderen.