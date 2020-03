Beslutter man sig for en ny og sund livsstil, går det tit godt det første stykke tid, men så går det hurtigt ned ad bakke igen. Arkivfoto

Er det muligt for almindelige mennesker at blive sunde og tabe sig – og ikke mindst holde vægten? Ja, mener en række eksperter, vi har talt med. Her får du otte enkle råd, som alle eksperterne er enige om