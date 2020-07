I flere år troede Gitte Petersen, at døden ventede lige om hjørnet - nu ser hun atter mere lyst på livet og tilværelsen.

I 2008 gennemgik nu 49-årige Gitte Petersen en operation, der blev startskuddet til ti år med smerter og utallige undersøgelser, inden hun til slut måtte have næring via en sonde for bogstaveligt talt ikke at dø af sult