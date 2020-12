Berit fik besked om, at hun ville blive lam, og at hendes kræft var uhelbredelig. Men en ny behandling vendte op og ned på alt - nu har forskere gjort tre vigtige opdagelser, der giver håb

Ny teknologi giver lægerne stadigt bedre grundlag for at vurdere, hvad der er den bedste behandling for hver enkelt kræftpatient. Men hvordan vil vi behandle kræft fremover?