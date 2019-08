Fri for rynker uden sprøjter: Spis dig til en ung og smuk hud

En sund og smuk hud kræver ikke nødvendigvis dyre cremer og behandlinger, men kan opnås på helt naturlig vis. Foto: Shutterstock

Glem du bare alt om dyre cremer og ansigtsbehandlinger i din søgen efter den rette metode til en ung og smuk hud, for grundstenen til et ungdommeligt look uden rynker finder du i dit køleskab