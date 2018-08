90 procent af befolkningen er disponeret for at få de lyse eller rbune hudpletter kaldet pityriasis versicolor. Årsagen er en svampetype, som aktiveres i sommervarmen. Foto: Shutterstock

Er du plaget af hvide pletter på huden efter at have opholdt dig i sollys? Så har du sandsynligvis fået dig en svampeinfektion. Og der er en løsning, som lægerne er enige om - du skal droppe at solbade