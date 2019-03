- Jeg var ikke klar til at dø fra min datter, siger 58-årge Helle Lund, der valgte en fedmeoperation. Nu vejer hun 49 kilo mindre og har ikke længere sukkersyge. Foto: Ernst van Norde

Medicinen var holdt op med at virke, vægten toppede 117 kilo, og organerne var overbelastede. Helle Lund havde forsøgt alt for at komme af med sin sukkersyge, da hun tog en beslutning om at få en operation. Den ændrede hendes liv.