Her er super-morgenmaden: Giver energi til 80-timers arbejdsuge

Har du mod på at give dig i kast med dette ultrasunde morgenmadsprojekt, kommer her et overblik over, hvorfor grøden er så vigtig, hvis du vil passe godt på dit helbred.



Overordnet indeholder grove grøntsager en masse lettilgængelige kostfibre, som er de gode bakteriers livret. De gode bakterier bakterier producerer grøntsagsfibre som brændstof for mange sundhedsfremmende stoffer.



Grøntsager som gruppe indeholder hundredvis af andre stoffer med positive virkninger på vores helbred. Blandt andet de såkaldte flavonider, der er sat i forbindelse med kontrol af vægten, forebyggelse af inflammation, åreforkalkning, diabetes og visse former for kræftudikling.



Specifikke stoffer i de enkelte dele af energigrøden:

Spinaten er som foder for dine gode tarmbakterier, der har nyttige svovlforbindelser

Broccoli indeholder sulphoraphan, der beskytter mod kræft

Den lille portion ingefær indeholder gingeroler, der forebygger mod kræft og inflammation

Citron indeholder blandt andet c-vitaminer, der også beskytter mod inflammation

Persille indeholder antioxidanter, der beskytter mod for tidlig aldring

Tangen er rig på smagsforstærkere umami - den femte grundsag - men indeholder også et væld af kostfibre og andre næringsstoffer

Det halve æble er fuld af antioksidanter, vitaminer og fibre

Kiwien giver en naturlig sødme

Avocadoen indeholder de sunde monoumættede fedtsyrer

Bønnespirerne menes at beskytte tarmvæggen mod lækage

Valnødderne indeholder omega-3-fedtsyrer, som beskytter mod inflammation, og er sat i forbindelse med en god hjernefunktion

Blåbær på toppen er grøden indeholder stærke antioxidanter.

Kilde: Oluf Borbye Pedersen, KU