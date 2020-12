Hver tredje kvinde over 35 har dem: Føles som en sten i underlivet

Mange kvinder har muskelknuder, og mens nogle ikke mærker noget til dem, kan de have store konsekvenser for andre

Kraftige blødninger under menstruation, trykfornemmelse i underlivet og smerter under sex var ikke unormalt for Gitte Larsen for ti år siden.

- Det føltes, som om jeg havde en sten i underlivet, fortæller den i dag 45-årige lokomotivfører.