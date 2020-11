Jakob havde massive smerter: Sådan blev han medicinfri

Kraftige rygsmerter gjorde, at den tidligere højskolelærer og musiker Jakob Anne-Maurice Freud-Magnus måtte tage smertestillende medicin fire gange om dagen. Efter et behandlingsforløb kan han i dag kalde sig medicinfri

Der skulle noget nær et trappefald til, førend Jakob Anne-Maurice Freud-Magnus fik øjnene op for situationens alvor.

På vej op eksede det ene ben under ham, og havde det ikke været for et instinktivt, hurtigt og fast greb i gelænderet, var han røget bagover.