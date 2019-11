Palmira har døjet med akne i halvdelen af sit liv. Privatfoto

Da aknen satte sine første spor på den dengang 14-årige Palmira, fik hun at vide, at det blot var en kombination af teenage-tendenser samt for mange chips, pommes frites og breezere. Men i dag kæmper hun stadig en brav kamp for at holde akne og ar væk med behandlinger og fornuftige til- og fravalg i hverdagen