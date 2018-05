Kathrine tabte 62 kilo på et år: Se hendes vilde forvandling

Fra 134 kilo til 72 kilo. Mens vægten er faldet, er Kathrines humør og selvsikkerhed steget. Privatfotos

Kathrine Lybech havde altid været overvægtig og vidste godt, at hun burde tabe sig. Hun var usikker til sociale arrangementer og brød sig ikke om at køre med bus - for tænk nu, hvis nogen skulle sidde ved siden af hende, og der så ikke var plads nok. I dag løfter hun tunge vægte seks gange om ugen