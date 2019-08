Nu behøver du ikke længere overholde en streng faste - i den nye 5:2-kur er det tilladt at spise 800 kalorier. Foto: Shutterstock

Har du allerede prøvet 5:2-kuren, men haft svært at holde sulten tilbage på de to fastedage? Nu har lægen og journalisten Michael Mosley opdateret og ændret sin kur. Her kan du blive klogere på, hvad den nye 5:2-kur går ud på, og om du skal give metoden endnu et forsøg