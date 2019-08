I Ekstra Bladets nye serie giver Anders Trust, der er personlig træner og onlinecoach, en lang række gode råd til, hvordan du træner mest effektivt. Foto: Linda Johansen

Er du glad for at flashe dine stærke arme og markerede skuldre – eller føler du dig egentlig slet ikke så fit? Hvis det sidste er tilfældet, er det heldigvis ikke for sent. Personlig træner Anders Trust viser vejen frem