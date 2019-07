Line Knudsen kæmpede med sin vægt i mere end ti år, inden hun fandt løsningen. Privatfoto

35-årige Line Knudsen havde altid kæmpet med vægten og hurtige kure. Men ti års kamp med kiloene blev for meget, og Line tog en drastisk beslutning om at ændre sin livsstil. I dag er Line 25 kilo lettere og lever et gladere og mere positivt liv end før