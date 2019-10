Den daglige motion på arbejdspladsen og indsatsen i den lokale løbeklub har gjort Sandra Skotte Larsen 11 kilo lettere siden januar. Foto: Ernst van Norde

Danske firmaer betaler i stigende grad for, at medarbejdere kan bevæge sig, mens de arbejder, og det er en rigtig god forretning. Det er også godt for sundheden, når deltagerne taber sig og kommer i bedre form