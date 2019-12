Marcus' rygsmerter var kronisk sygdom: Det var som at få en dødsdom

Marcus Birro fik sig en forskrækkelse, da hans rygsmerter viste sig at være en kronisk sygdom. Foto Stefan Jerrevång /Ritzau Scanpix

Marcus Birro troede først, at smerterne i ryggen var en diskusprolaps, eller at en nerve var kommet i klemme. Men det viste sig, at han havde en kronisk reumatisk sygdom