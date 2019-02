Fra drøm og ambitioner til udbrændthed: Dagen, hvor Margit mødte muren, kunne hun ikke stå ud af sengen. Til venstre ses hun i sin egen butik, inden det ramte. Privatfoto

Margit Ødenes, 35, ignorerede symptomerne på, at hun var ved at falde i fælden. En dag kunne hun pludselig ikke stå ud af sengen. Se tegnene, som du skal være opmærksom på for at finde ud af, om du også er i risikozonen for at blive udbrændt – og læs, hvordan du kan undgå at møde ’muren’