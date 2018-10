En undersøgelse har vist, at øget fysisk aktivitet hjælper personer med irritabel tyktarm markant. Foto: Morten Germund/Ritzau Scanpix

Over en million danskere lider af irritabel tyktarm. Selvom der ikke findes nogen umiddelbar kur, er forskere ved Sahlgrenska Akademi i Sverige kommet et skridt tættere på at knække koden for tarmsygdommen