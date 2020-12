Ekstra Bladet har bedt overlægen for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut, Anders Koch, om nogle gode råd til en sikker jul

Myndighederne ved, at julen kan blive den helt store superspreder-højtid, hvis vi ikke tager forholdsregler.

Danskerne har mange traditioner, der ikke er heldige under en pandemi, så hvis vi gerne vil undgå at blive syge på grund af julefestlighederne, er der flere af de traditionelle julevaner, vi bliver nødt til at skrotte i år – blandt andet kædedansen og sangen.