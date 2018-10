Forandringen er i den grad til at få øje på. Privatfoto og Hanna Kristin Hjardar, VG

45-årige Rune Hyldmo stoppede med at gå på vægten, da nålen ramte 130 kilo. Han overvejede en slankeoperation, men begyndte i stedet at cykle. Tre år senere var spejlbilledet et helt andet