Rune Sandø, 54, har altid været overvægtig, men de sidste ti år har han lavet om på sit liv, og han har nu en sundere livsstil. Foto: Kristian Helgesen, VG

Du kan sagtens være sund, selvom vægten fortæller dig, at du har lidt for mange kilo på sidebenene. Det viser ny forskning. Rune Sandø på 54 år har været overvægtig hele livet, men i dag er han rask. Efter mange omgange med slankekure og operation er han i dag mere optaget af sin livskvalitet, end hvad vægten siger. Ekstra Bladet bringer her gode råd til, hvordan du forbliver sund, selvom du vejer for meget