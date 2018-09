En gammel militærteknik har set dagens lys, og skulle kunne hjælpe dig til at falde i søvn på bare to minutter. Foto: Shutterstock

Har du svært ved at falde i søvn? En gammel militærteknik til at falde hurtigere i søvn har set dagens lys og løfter sløret for, hvordan du falder i søvn på bare to minutter