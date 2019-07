Simone ignorerede brev: Fik kræft et år senere

Simone Fabricius troede, hun var sund og rask, indtil hun fik en skæbnesvanger besked. Foto: Olivia Loftlund

Et indkaldelsesbrev til screening for celleforandringer i livmoderen endte i skraldespanden, og et år senere fik Simone Fabricius konstateret kræft