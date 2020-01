Her ses Julie før operationen og efter hendes vægttab på 67 kilo. Privatfoto

Julie Maimann er i dag 24 år gammel, og siden hun var helt lille, har hun lidt af spiseforstyrrelsen binge eating disorder (BED, red.). Uden at vide, at det var derfor, hun ikke kunne lade være med at spise. Efter at have prøvet adskillige lovlige og ulovlige slankemetoder var der kun én løsning, der gav det sidste og rigtige skub