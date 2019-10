Efter fem årtiers tandlægeskræk føler Berit Mesher Næverdal sig nu tryg ved at sætte sig i tandlægestolen. Foto: Thomas Andreassen/VG

Berit Mesher Næverdal er en af de mange tusind mennesker, der er så bange for at sidde i tandlægestolen, at de dropper behandlingen hos tandlægen. Men nu er hun kureret for sin angst