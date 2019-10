Siden hun var 13 har den i dag 25-årige Rikke, døjet med voldsomme smerter i underlivet. Hun har nu valgt at få fjernet livmodren. Foto: Andrea Gjestvang/VG

25-årige Rikke skal have fjernet livmoderen i håb om at slippe for daglige intense smerter. De tabubelagte underlivssygdomme endometriose og adenomyose invaliderer hende. Det eneste, hun ønsker sig, er en normal hverdag