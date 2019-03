Ledte desperat efter Bettina: Familie få meter fra skjult lig

– Vi stod lige ved siden af den madras, hvor hun har ligget skjult. Vi var også oppe og kigge der på reposen på et tidspunkt, fordi der på den ene væg var en løs plade, og vi troede måske, at hun lå gemt derinde bag ved, fortæller Bettinas fætter til Ekstra Bladet. Foto: Per Rasmussen