Gry er ensom i ny by: - Jeg savner de nære veninder

Fysisk afstand kan rive den trygge oase væk under fødderne på enhver. Foto: Shutterstock.com

Hvis du er nervøs for at møde nye venner, så tænk på en eventuel afvisning som en omdirigering - en tjeneste snarere end et nederlag, råder Ekstra Bladets psykolog