Jægersoldaten: Bandernes nye våben er billige, nemme at skjule - og dødsensfarlige

Politiets teknikere undersøger en vandpibe-café på Amager, der blev angrebet med en håndgranat – et våben danske bander har kastet deres kærlighed på. Foto: Kenneth Meyer

Det er, fordi det er bekvemt, at bandekrigerne er gået over til håndgranater. Bekvemt, fordi man kan smide granaterne og forsvinde, og de efterlader meget få spor. Men bliver håndgranaterne ’hverdag’, er det kun et spørgsmål om tid, før uskyldige bliver dræbt eller såret, advarer tidligere jægersoldat Thomas Rathsack