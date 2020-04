Jægersoldaten: Corona-kuk-kuk

Midt i dagens coronakaos nyder Thomas Rathsack fraværet af sniksnak om krænkelsesparathed, svigtende integration og politisk mudderkastning, der flyder i en lind strøm fra Danmarks provinsielle mediebillede. Og den tidligere jægersoldat gentager myndighedernes måske bedste coronaråd: Hold nu afstand, for fanden! Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Mens Thomas Rathsack rider coronastormen af hjemme i privaten, opfordrer han alle til at tage det roligt. For som han siger: - Ud over at følge myndighedernes anvisninger er der ikke så meget, du kan gøre for at modvirke virussen