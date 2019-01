Da en gal terrorist dræbte to mennesker i København i februar 2015, rykkede danskerne sammen i sympati med de dræbte og i protest mod terrorismen. Her er vi ved mindehøjtideligheden ved Krudttønden på Østerbro, hvor den 55-årige fotograf, producer og instruktør Finn Nørgaard var blevet skudt og dræbt. Foto: Finn Frandsen

Her i Danmark er risikoen for at blive kørt over af en bus væsentlig større end risikoen for at blive offer for et terrorangreb, slår Thomas Rathsack fast i sin nytårshilsen. Husk, at terroristen vigtigste våben er netop frygt