Den effektive leders fornemmeste opgave vil altid være at sammensætte de rigtige teams i organisationen, som leverer varen, gør det kontinuerligt og begår færre og færre fejl. Det er definitionen på ’high performance’, skriver Thomas Rathsack. Foto: Shutterstock

Tidligere jægersoldat Thomas Rathsack har holdt et foredrag for virksomhedsledere. Salen emmede af testosteron og kompetitiv alfahan-attitude – ingen tvivl om, at de fremmødte chefer gik forrest og var committede. Men sikrer det de bedste resultater for firmaet? Rathsack siger nej! En macho-chef bliver en klods om virksomhedens ben