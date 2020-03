Jægersoldaten: Lev, for helvede!

Thomas Rathsack på vej ud i ørkenen i nærheden af Somalias hovedstad, Mogadishu, for at gøre noget, han holdt af! Hver fiber i kroppen var aktiveret, når jeg lå med måsen i vejret og bortsprængte flybomber i Afrika, først dér levede jeg, skriver den tidligere jægersoldat. Privatfoto

Ja, livet giver os nogle drag over nakken indimellem. Men hvis 'prisen' for vores enorme velstand og tryghed er dovenskab og brokkesyge, så melder tidligere jægersoldat Thomas Rathsack pas. Det er livet for kort til! Han har i stedet en opfordring – den står ovenover...