Al-Quds-enheden er en del af Irans Revolutionsgarde. Enheden er hemmelig, og man estimerer, at den tæller alt mellem nogle tusinde til 50.000 personer. Arkivfoto: AFP/Ritzau Scanpix

Det opsigtsvækkende drone-drab på Qassem Soleimani har de fleste hørt om, men militærenheden Al-Quds, som han stod i spidsen for, er ukendt for de fleste. Tidligere jægersoldat Thomas Rathsack kender dog til Al-Quds og deres metoder – han stiftede blandt andet bekendtskab med deres vejsidebomber under Irak-krigen i begyndelsen af 00’erne