Du kender ham godt, ikke? Brokkehovedet, der konstant lufter sin selvmedlidenhed og utilfredshed, og bevidst deltager i diskussionerne for at kuldsejle dem – surstråleren ... Foto: Shutterstock.com

Medarbejdere med negativ attitude og ’Rasmus Modsat’-mentalitet er altødelæggende for enhver organisation eller virksomhed. Tidligere jægersoldat Thomas Rathsack har mødt dem – han giver her gode fif til at undgå, at du selv ender som ’surstråler’