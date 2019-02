Som soldat oplevede Thomas Rathsack konstant reorganisering og omstruktureringer og organisatorisk lirumlarum – men meget lidt fokus på det, som det burde dreje sig om: At føre krig. Privatfoto

Forsvaret er en organisation, hvor visioner og målsætninger hensygner til halvhjertede hensigtserklæringer for derefter at dø en stille død, kvalt i et fodslæbende bureaukratis favntag, lyder det opgivende fra Thomas Rathsack