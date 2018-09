Jægersoldaten: Sande helte søger ikke heltestatussen

Der er mange former for helte, skriver Thomas Rathsack. De tiljublede og højt profilerede enere – og så dagligdagens, som for eksempel den forbipasserende på gaden der med en hurtig og målrettet indsats bringer et medmenneske tilbage til livet med hjertemassage. Modelfoto: Shutterstock.com