Jægersoldaten: USA’s hemmelige krig i Afrika

Den islamiske terror-organisation al-Shabab er særdeles aktiv i Somalia. Her vraget ses somaliske regeringssoldater ved vraget af af en bilbombe i hovedstaden Mogadishu, der var beregnet til et attentat mod landets præsident for kun ti dage siden. Amerikanske specialtropper er blandt andet til stede i netop Somalia, hvor de rådgiver og træner lokale styrker. Men de gennemfører også egne aktioner på landjorden. Foto: Farah Abdi Warsameh/AP