Karen Thisted: Engel-Schmidt er et livsfarligt fjols

Jakob Engel-Schmidt, ung Venstre-mand med både politisk og erhvervsmæssig succes: MF, ledende stilling på Niels Brock, fast gæst på TV2 – og altså narko-misbruger. Karen Thisted kalder ham et livsfarligt fjols. Foto: Tariq Mikkel Khan

Karen Thisted er ikke overrasket over, at Venstre-løven Jakob Engel-Schmidt blev knaldet for narko-kørsel. Narkokriminaliteten blomstrer, og der er kommet nye kunder i butikken, advarer Karen