En af de andre gode gange kronprinseparret og alle deres børn har hygget i Verbiers i Schweiz. Foto: Shutterstock.com

Frede og Mary drager med børnene tre måneder til Schweiz. Det synes Karen Thisted er for meget – alt for meget! Bare forlade det land, hvor de har pligter og bliver lønnet! Hvis kongehuset skal overleve, må de stramme op. Javel, de er elsket af mange, men en del danskere er et helt andet sted